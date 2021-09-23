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23 вересня 2021, 09:46 247

На Буковині стався обвал ґрунту під колією: "Укрзалізниця" попереджає про затримку поїздів

23 вересня 2021, 09:46 247
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Фото: з відкритих джерел
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На ділянці перегону Новоселиця - Мамалига у Чернівецькій області сталося просідання земельного полотна під колією, що стало причиною затримки поїздів, які курсують у даному напрямку

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

Зокрема, поїзд №118/117 Чернігів - Чернівці йде із затримкою у 2 години та прибуде до Чернівців орієнтовно о 10:15.

Надалі й до стабілізації ситуації зі станом земполотна відправка рейсу з обох кінцевих станцій відбуватиметься за розкладом. Але через об’їзд час поїзда в дорозі збільшиться орієнтовно на 2 години", - повідомили в УЗ.

До ліквідації наслідків провалу залучені фахівці МНС та "Укрзалізниці".

Нагадаємо, 20 вересня через провалля на залізниці доставку пасажирів з Чернівців до станції "Мамалига" організували автобусами.

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