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12 жовтня 2021, 12:48 23

У Кабміні кажуть, що Лещенко працюватиме в "Укрзалізниці" щонайбільше до кінця року

12 жовтня 2021, 12:48 23
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з відкритих джерел
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Повноваження Сергія Лещенка як члена правління АТ "Укрзалізниця" пропонується продовжити до моменту обрання нових представників держави в наглядовій раді, але не пізніше ніж 31 грудня 2021 року

Про це пише RegioNews з посиланням на відповідь секретаріату Кабінету міністрів на запит інформагенції Інтерфакс-Україна.

"Зазначений вище проєкт акта уряду опрацьовується в секретаріаті Кабінету Міністрів відповідно до регламентних вимог", - йдеться у відповіді.

У секретаріаті уточнили, що відповідний проект розпорядження Кабміну "Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 червня 2021 року №666" міністр інфраструктури Олександр Кубраков подав 16 вересня.

Нагадаємо, що 21 вересня 2021 року закінчився термін дії контрактів чотирьох членів наглядової ради УЗ: Шевкі Аджунера, голови наглядової ради, незалежного члена, повноваження з липня 2018 року; Андреаса Матьє, незалежного члена, повноваження з червня 2018 року; Олега Журавльова, представника від держави, повноваження з грудня 2019 року; Сергія Лещенка, представника від держави, повноваження з грудня 2019 року. Останнього знову запропонували призначити до наглядової ради.

Міністерство економіки 29 вересня 2021 року оприлюднило оголошення про проведення конкурсного відбору на посаду незалежних членів наглядової ради "Укрзалізниці".

Укрзализныця Наглядова рада Сергій Лещенко конкурс Кабмін

 
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