У Кабміні кажуть, що Лещенко працюватиме в "Укрзалізниці" щонайбільше до кінця року

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Повноваження Сергія Лещенка як члена правління АТ "Укрзалізниця" пропонується продовжити до моменту обрання нових представників держави в наглядовій раді, але не пізніше ніж 31 грудня 2021 року

Про це пише RegioNews з посиланням на відповідь секретаріату Кабінету міністрів на запит інформагенції Інтерфакс-Україна.

"Зазначений вище проєкт акта уряду опрацьовується в секретаріаті Кабінету Міністрів відповідно до регламентних вимог", - йдеться у відповіді.

У секретаріаті уточнили, що відповідний проект розпорядження Кабміну "Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 червня 2021 року №666" міністр інфраструктури Олександр Кубраков подав 16 вересня.

Нагадаємо, що 21 вересня 2021 року закінчився термін дії контрактів чотирьох членів наглядової ради УЗ: Шевкі Аджунера, голови наглядової ради, незалежного члена, повноваження з липня 2018 року; Андреаса Матьє, незалежного члена, повноваження з червня 2018 року; Олега Журавльова, представника від держави, повноваження з грудня 2019 року; Сергія Лещенка, представника від держави, повноваження з грудня 2019 року. Останнього знову запропонували призначити до наглядової ради.

Міністерство економіки 29 вересня 2021 року оприлюднило оголошення про проведення конкурсного відбору на посаду незалежних членів наглядової ради "Укрзалізниці".