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20 вересня 2021, 11:42 16

"Укрзалізниця" змінила маршрут потягу Чернівці-Київ: названо причину

20 вересня 2021, 11:42 16
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Укрзалізниця змінила маршрут потягу "Чернігів-Київ-Чернівці"(117\118)

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу залізничного монополіста.

Зазначається, що зміна маршруту пов’язана через провал в земляному полотні під залізницею в районі карстових печер на перегоні Новоселиця – Мамалига (Чернівецька область).

За розрахунками фахівців компанії відновлювальні роботи триватимуть ще щонайменше 10 годин.

"Це складне просідання ґрунту, внаслідок якого утворилася яма глибиною 6 метрів. Яма дуже велика — потрібно кілька машин гравію, щоб її засипанти.. У зв’язку з цим "Укрзалізниця" вимушена доставляти пасажирів поїзда № 117/118 Чернігів — Київ — Чернівці від ст. Мамалига (62 км до кінцевої станції) автомобільним транспортом Львівської залізниці. Поїзд № 118/117 Чернівці — Київ — Чернігів відправленням з Чернівців о 19:46 вирушить зміненим маршрутом через Заліщики та Тернопіль. З маршруту будуть виключені зупинки на станціях Новоселиця, Ларга, Кам'янець-Подільський, Дунаївці та Гречани — пасажирів із цих станцій буде забрано окремим рейсом згідно з графіком", - зазначаєтсья у компанії.

У повідомленні зазначаєтсья, що орієнтовний час затримки прибуття до Києва через об'їзний маршрут та причеплення додаткових вагонів з напрямку Кам'янця-Подільського по ст. Хмельницький становитиме близько 2 годин.

Чернівецька область Укрзализныця монопольне становище транспорт

 
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