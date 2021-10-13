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13 жовтня 2021, 16:09 11

На Київщині потяг на смерть переїхав жінку

13 жовтня 2021, 16:09 11
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Фото з відкритих джерел
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У середу, 13 жовтня, на залізничній станції селища Боярка (Київська область) електропотяг сполученням “Київ-Миронівка” здійснив наїзд на жінку

Як повідомили у пресслужбі Нацполіції, подія трапилася близько 9-ї години ранку, пише RegioNews.

За попередніми даними, потяг здійснив наїзд на 55- річну жительку Боярки, яка переходила залізничні колії у недозволеному місці. Від отриманих травм жінка загинула на місці події.

Обставини трагедії встановлюють правоохоронці. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України.

Нагадаємо, днями на Київщині комбайн врізався в потяг. Внаслідок зіткнення було пошкоджено локомотив поїзда та шість вагонів. Пасажири та поїзна бригада не постраждали. Водій комбайну відмовився від шпиталізації.

поїзд Київська область Боярка

 
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