"Укрзалізниця" з 21 жовтня перевозитиме пасажирів за новими правилами: подробиці

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З 21 жовтня "Укрзалізниця" за новими правилами здійснюватиме пасажирські перевезення на час карантину

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення представника "Укрзалізниці".

Тепер при посадці разом з паспортом і квитком провідники перевірятимуть COVID-сертифікат.

"Як паперовий, так і в "Дії". Якщо сертифіката немає, то достатньо ПЦР-тест або антиген-тест", - повідомили в УЗ.

В "Інтерсіті" також перевірятимуть документи при посадці, хоча зазвичай в "Інтерсіті" перевіряють документи вже під час поїздки.

"Ми трохи видозмінимо цей процес. При посадці будуть перевірки", - повідомив представник УЗ.

Раніше повідомлялося, що у трьох областях, де погіршилась епідситуація, посилять контроль за дотриманням карантину.