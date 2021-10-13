"Укрзалізниця" з 21 жовтня перевозитиме пасажирів за новими правилами: подробиці
З 21 жовтня "Укрзалізниця" за новими правилами здійснюватиме пасажирські перевезення на час карантину
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення представника "Укрзалізниці".
Тепер при посадці разом з паспортом і квитком провідники перевірятимуть COVID-сертифікат.
"Як паперовий, так і в "Дії". Якщо сертифіката немає, то достатньо ПЦР-тест або антиген-тест", - повідомили в УЗ.
В "Інтерсіті" також перевірятимуть документи при посадці, хоча зазвичай в "Інтерсіті" перевіряють документи вже під час поїздки.
"Ми трохи видозмінимо цей процес. При посадці будуть перевірки", - повідомив представник УЗ.
Раніше повідомлялося, що у трьох областях, де погіршилась епідситуація, посилять контроль за дотриманням карантину.
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