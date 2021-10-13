17:28  13 жовтня
У Львові з 18 жовтня посилюють карантин: що буде заборонено
13:01  13 жовтня
У МОЗ заявили про поліцейські рейди по магазинах: перевірятимуть дотримання карантину
17:50  13 жовтня
На Донбасі російські окупанти тричі порушили "тишу": гатили з гранатометів та стрілецької зброї
UA | RU
UA | RU
13 жовтня 2021, 16:34 19

Поліція Києва перевіряє інформацію щодо замінування банку на вулиці Антоновича

13 жовтня 2021, 16:34 19
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Києві повідомили про мінування банку на вулиці Антоновича. На місці подій працює поліція

Про це повідомила пресслужба Національної поліції, передає RegioNews.

Сьогодні близько 15-ої години до поліції Києва на спецлінію 102 надійшла інформація про замінування банку на вулиці Антоновича, - пише пресслужба.

Зазначається, що наразі на місці подій працюють наряди поліції, співробітники вибухотехнічної служби та представники інших профільних служб.

Після перевірки інформації про замінування поліція надасть правову кваліфікацію.

Як повідомлялося, 10 жовтня у Харкові спочатку шукали вибухівку в "ковідних" лікарнях, тепер шукають псевдомінерів.

Раніше суд дав три роки чоловіку за "мінування" резиденції Зеленського.

мінування анонім поліція Столиця Київ

В Одесі іноземець напав з ножем на дівчину з хлопцем
13 жовтня 2021, 14:51
У Полтавській області двох поліцейських підозрюють у зґвалтуванні вагітної жінки
13 жовтня 2021, 10:57
На Київщині чоловік накинувся на поліцейських із вилами: його зупинили пострілом
13 жовтня 2021, 08:42
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Надзвичайні" скарги. Чи є десь реальна загроза зриву опалювального сезону
Притулок ліберал-націоналістів. Як Притула збирає свою нову команду із успішних "старих облич" Західної України
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Віталій Бала
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua