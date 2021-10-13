Поліція Києва перевіряє інформацію щодо замінування банку на вулиці Антоновича
У Києві повідомили про мінування банку на вулиці Антоновича. На місці подій працює поліція
Про це повідомила пресслужба Національної поліції, передає RegioNews.
Сьогодні близько 15-ої години до поліції Києва на спецлінію 102 надійшла інформація про замінування банку на вулиці Антоновича, - пише пресслужба.
Зазначається, що наразі на місці подій працюють наряди поліції, співробітники вибухотехнічної служби та представники інших профільних служб.
Після перевірки інформації про замінування поліція надасть правову кваліфікацію.
Як повідомлялося, 10 жовтня у Харкові спочатку шукали вибухівку в "ковідних" лікарнях, тепер шукають псевдомінерів.
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