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13 жовтня 2021, 10:57 2090

У Полтавській області двох поліцейських підозрюють у зґвалтуванні вагітної жінки

13 жовтня 2021, 10:57 2090
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Фото з відкритих джерел
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У Полтавській області двоє зловмисників, один з яких, ймовірно, є чинним правоохоронцем, а інший - колишнім, зґвалтували вагітну жінку

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу обласної поліції.

Зазначається, що 12 жовтня мешканка Лубенського району повідомила про зґвалтування. Один з імовірних злочинців, за її словами, - 30-річний місцевий дільничний офіцер поліції. З 30 вересня він нібито перебував на лікарняному.

"Слідчі територіального управління ДБР відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Своєю чергою, всі зібрані під час службового розслідування матеріали співробітники Департаменту головної інспекції невідкладно передадуть до органу досудового розслідування", - йдеться у повідомленні.

Водночас, як повідомив у своєму Телеграм-каналі нардеп восьмого скликання Ігор Мосійчук, другим зловмисником буцімто є колишній правоохоронець. Вони нібито вибили двері й увірвалися до оселі потерпілої - матері-одиначки, вагітної другою дитиною, й зґвалтували її.

"Наразі Сніжана госпіталізована з кровотечею до лікарні, а два виродки в формі поліції бігають селом та районом пропонують грубі гроші аби зам’яти цю справу і не сісти на довгий термін!" - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Полтавщині чоловік ґвалтував шестирічного хлопчика і знімав це на телефон.

Полтава поліція згвалтування

 
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