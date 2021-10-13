У Полтавській області двох поліцейських підозрюють у зґвалтуванні вагітної жінки

Фото з відкритих джерел

У Полтавській області двоє зловмисників, один з яких, ймовірно, є чинним правоохоронцем, а інший - колишнім, зґвалтували вагітну жінку

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу обласної поліції.

Зазначається, що 12 жовтня мешканка Лубенського району повідомила про зґвалтування. Один з імовірних злочинців, за її словами, - 30-річний місцевий дільничний офіцер поліції. З 30 вересня він нібито перебував на лікарняному.

"Слідчі територіального управління ДБР відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Своєю чергою, всі зібрані під час службового розслідування матеріали співробітники Департаменту головної інспекції невідкладно передадуть до органу досудового розслідування", - йдеться у повідомленні.

Водночас, як повідомив у своєму Телеграм-каналі нардеп восьмого скликання Ігор Мосійчук, другим зловмисником буцімто є колишній правоохоронець. Вони нібито вибили двері й увірвалися до оселі потерпілої - матері-одиначки, вагітної другою дитиною, й зґвалтували її.

"Наразі Сніжана госпіталізована з кровотечею до лікарні, а два виродки в формі поліції бігають селом та районом пропонують грубі гроші аби зам’яти цю справу і не сісти на довгий термін!" - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Полтавщині чоловік ґвалтував шестирічного хлопчика і знімав це на телефон.