У Харкові спочатку шукали вибухівку в "ковідних" лікарнях, тепер шукають псевдомінерів

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Поліція перевіряла повідомлення про мінування медичних установ і супермаркету у Харкові, інформація не підтвердилася. Розпочато пошук анонімних "мінерів"

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, передає RegioNews.

9 жовтня близько 13:10 до поліції надійшов електронний лист з повідомленням про те, що у Харкові заміновані сім лікарень та один з супермармаркетів.

За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління.

Інформація про мінування "ковідних" лікарень і супермаркету в Харкові не підтвердилася. Правоохоронці не виявили вибухонебезпечних предметів, розпочато пошук анонімних "мінерів".

Правоохоронці оглянули 11 тисяч квадратних метрів приміщень, майже 14 тисяч квадратних метрів прилеглої території. Ніяких вибухонебезпечних предметів не виявлено, - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що евакуація персоналу та відвідувачів установ не проводилася.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Встановлюються причетні до анонімного повідомлення про мінування.

Як повідомлялося, суд дав три роки чоловіку за "мінування" резиденції Зеленського.

Також 24 вересня на Запоріжжі "замінували" поліцію та прокуратуру.

Раніше, 22 вересня у Харкові "замінували" суд.