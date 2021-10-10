10:06  10 жовтня
За добу в Україні понад 11 тис. нових випадків COVID-19
16:06  09 жовтня
Обрання керівника САП: засідання зірвано, у ЄС та США розчаровані
10:37  10 жовтня
Донбас: бойовики за добу шість разів порушували "тишу"
UA | RU
UA | RU
10 жовтня 2021, 13:24 3

У Харкові спочатку шукали вибухівку в "ковідних" лікарнях, тепер шукають псевдомінерів

10 жовтня 2021, 13:24 3
Читайте также на русском языке
Фото Нацполіції
Читайте также
на русском языке

Поліція перевіряла повідомлення про мінування медичних установ і супермаркету у Харкові, інформація не підтвердилася. Розпочато пошук анонімних "мінерів"

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, передає RegioNews.

9 жовтня близько 13:10 до поліції надійшов електронний лист з повідомленням про те, що у Харкові заміновані сім лікарень та один з супермармаркетів.

За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління.

Інформація про мінування "ковідних" лікарень і супермаркету в Харкові не підтвердилася. Правоохоронці не виявили вибухонебезпечних предметів, розпочато пошук анонімних "мінерів".

Правоохоронці оглянули 11 тисяч квадратних метрів приміщень, майже 14 тисяч квадратних метрів прилеглої території. Ніяких вибухонебезпечних предметів не виявлено, - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що евакуація персоналу та відвідувачів установ не проводилася.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Встановлюються причетні до анонімного повідомлення про мінування.

Як повідомлялося, суд дав три роки чоловіку за "мінування" резиденції Зеленського.

Також 24 вересня на Запоріжжі "замінували" поліцію та прокуратуру.

Раніше, 22 вересня у Харкові "замінували" суд.

обшуки мінування поліція Харків лікарні

На Миколаївщині поліцейський під час відпочинку підстрелив знайомого
09 жовтня 2021, 18:02
У Києві прокуратура проводить обшуки у службових приміщеннях філії АТ "Укрзалізниця"
07 жовтня 2021, 18:30
На Чернігівщині за розбій затримали групу псевдополіцейських
07 жовтня 2021, 15:29
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Взяти на гачок. Хто і навіщо згадав про земельні оборудки Труханова і Галантерника
Прощання з Разумковим: як Зеленський нічого не виграв і лише розв'язав своєму колишньому партнеру руки
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram