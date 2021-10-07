Суд дав три роки чоловіку за "мінування" резиденції Зеленського

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Івано-Франківський міський суд засудив до трьох років позбавлення волі чоловіка, який заявляв про "мінування" резиденції "Синьогора", куди Президент України Володимир Зеленський збирався приїхати на Новий рік, а також про підготовку замаху на Главу держави

Про це пише RegioNews з посиланням на Реєстр судових рішень.

Зазначається, що інцидеент стався у грудні 2020 року. Обвинувачений зробив розсилку на електронні пошти СБУ та інших відомств, в якій заявив про підготовку замаху на Зеленського в Карпатах. У листі була фраза: "Я готую замах на президента України в Гуті"(Синьогора-ред.).

Надалі правоохоронці оглянули резиденцію "Синьогора", куди повинен був приїхати Зеленський, але не знайшли вибухових пристроїв і вибухових речовин.

Підсудний визнав провину і пояснив, що намагався перевірити готовність правоохоронних органів для забезпечення захисту Зеленського, вважав за необхідне залучити ще більше осіб для його охорони.

Суд засудив його до трьох років позбавлення волі. Але оскільки він не відбув частину покарання після попереднього схожого інциденту, йому додали ще один місяць.

Нагадаємо, що за інформацією СБУ вищому керівництву держави з 2019 року погрожували насильством 25 разів. У більшості випадків це стосувалося президента України