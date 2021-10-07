08:46  07 жовтня
В Україні за добу виявили понад 15 тисяч нових хворих COVID-19
10:13  07 жовтня
Зеленський звільнив Стефанчука з посади свого представника у Раді
08:06  07 жовтня
На Донбасі зафіксовано шість порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
07 жовтня 2021, 17:12 7

Суд дав три роки чоловіку за "мінування" резиденції Зеленського

07 жовтня 2021, 17:12 7
Читайте также на русском языке
з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Івано-Франківський міський суд засудив до трьох років позбавлення волі чоловіка, який заявляв про "мінування" резиденції "Синьогора", куди Президент України Володимир Зеленський збирався приїхати на Новий рік, а також про підготовку замаху на Главу держави

Про це пише RegioNews з посиланням на Реєстр судових рішень.

Зазначається, що інцидеент стався у грудні 2020 року. Обвинувачений зробив розсилку на електронні пошти СБУ та інших відомств, в якій заявив про підготовку замаху на Зеленського в Карпатах. У листі була фраза: "Я готую замах на президента України в Гуті"(Синьогора-ред.).

Надалі правоохоронці оглянули резиденцію "Синьогора", куди повинен був приїхати Зеленський, але не знайшли вибухових пристроїв і вибухових речовин.

Підсудний визнав провину і пояснив, що намагався перевірити готовність правоохоронних органів для забезпечення захисту Зеленського, вважав за необхідне залучити ще більше осіб для його охорони.

Суд засудив його до трьох років позбавлення волі. Але оскільки він не відбув частину покарання після попереднього схожого інциденту, йому додали ще один місяць.

Нагадаємо, що за інформацією СБУ вищому керівництву держави з 2019 року погрожували насильством 25 разів. У більшості випадків це стосувалося президента України

суд мінування президент Резиденція

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Прощання з Разумковим: як Зеленський нічого не виграв і лише розв'язав своєму колишньому партнеру руки
Мер в "шоколаді": як очільнику Мелітополя вдалося перетворити місто на "пральню" обласного масштабу
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua