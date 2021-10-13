На Київщині чоловік накинувся на поліцейських із вилами: його зупинили пострілом

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Правоохоронці зупинили попереджувальним вистрілом у повітря чоловіка, який з вилами кинувся на поліцейських у Фастівському районі Київської області

Як передає RegioNews, про це повідомили у відділі комунікації поліції Київщини.

Правоохоронці прибули на виклик - повідомлялося про крадіжку інструментів. На місці поліцейські виявили двох чоловіків - 63-річного батька та його 28-річного сина, які перебували в стані алкогольного сп'яніння.

Побачивши поліцейських, вони почали висловлюватися нецензурною лайкою, хапатися за формений одяг та кидатися у бійку. Схопивши вила, молодик накинувся на поліцейських", - повідомили у поліції.

На зауваження працівників поліції припинити свої протиправні дії чоловік не реагував, через що правоохоронці вимушені були здійснити попереджувальний постріл вгору.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що на Івано-Франківщині біля одного із місцевих закладів торгівлі між двома чоловіками виник раптовий словесний конфлікт. В результаті інциденту чоловік вдарив ножем у груди ветерана АТО та втік.