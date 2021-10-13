В Одесі іноземець напав з ножем на дівчину з хлопцем

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В Одесі на зупинці громадського транспорту чоловік з Південної Азії напав з ножем на колишню співмешканку та її знайомого

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Одеське районне управління поліції №1.

Дочекавшись, коли дівчина вийде з роботи, 33-річний чоловік почав вимагати від неї відновити стосунки, а почувши відмову, схопив за одяг і став штовхати.

За дівчину заступився її колега, який був свідком конфлікту. В ході сутички іноземець кинувся на обох з ножем.

Потерпілих негайно госпіталізували: 29-річного чоловіка з порізом шиї та проникаючими пораненнями грудей і черевної порожнини, а 21-річну жінку - з порізами шиї та рук", - розповіли у поліції.

Правопорушника ж, який з місця події втік, затримали та помістили його до слідчого ізолятора.

Раніше повідомлялось, що на Івано-Франківщині біля одного із місцевих закладів торгівлі між двома чоловіками виник раптовий словесний конфлікт. В результаті інциденту чоловік вдарив ножем у груди ветерана АТО та втік.