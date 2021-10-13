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13 октября 2021, 16:34 16

Полиция Киева проверяет информацию о заминировании банка на улице Антоновича

13 октября 2021, 16:34 16
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Фото из открытых источников
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В Киеве сообщили о минировании банка на улице Антоновича. На месте событий работает полиция

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции, передает RegioNews.

Сегодня около 15 часов в полицию Киева на спецлинию 102 поступила информация о заминировании банка на улице Антоновича, - пишет пресс-служба.

Отмечается, что сейчас на месте событий работают наряды полиции, сотрудники взрывотехнической службы и представители других профильных служб.

После проверки информации о заминировании полиция предоставит правовую квалификацию.

Как сообщалось, 10 октября в Харькове сначала искали взрывчатку в "ковидных" больницах, теперь ищут псевдоминеров.

Раньше суд дал три года мужчине за "минирование" резиденции Зеленского.

минирование аноним полиция Столица Киев

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