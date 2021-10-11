Суд відсторонив підозрюваного в хабарництві члена Комісії з азартних ігор від посади
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відсторонила від займаної посади члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Євгена Гетьмана, якого підозрюють в одержанні 90 тис. дол. хабаря
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає RegioNews.
11 жовтня 2021 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП та відсторонила від займаної посади члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), підозрюваного в одержанні 90 тис. дол. неправомірної вигоди, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що строк відсторонення визначено в межах строку досудового розслідування.
Як повідомлялося, 15 вересня підозрюваного в хабарі члена Комісії з азартних ігор антикорупційний суд залишив на посаді.
Нагадаємо, 20 серпня в.о. голови комісії з регулювання азарних ігор "погорів" на хабарі у 90 тисяч доларів.
Згодом затриманого на хабарі в 90 тис. доларів керівника комісії з регулювання азарних ігор відправили під арешт.