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22 серпня 2021, 18:34 10

Затриманого на хабарі в 90 тис. доларів керівника комісії з регулювання азарних ігор відправили під арешт – САП

22 серпня 2021, 18:34 10
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Фото з відкритих джерел
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Обрано запобіжний захід члену комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

Про це повідомляє САП, передає RegioNews.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі нагадують, що 21 серпня 2021 року детективами НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП повідомлено про підозру члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) за отримання неправомірної вигоди в розмірі 90 тис. дол. США, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

22 серпня 2021 Вищим антикорупційним судом повністю задоволено клопотання детективів НАБУ, погодженого прокурором САП, та обрано для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 5 млн грн, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 20 серпня в.о. голови комісії з регулювання азарних ігор "погорів" на хабарі у 90 тисяч доларів.

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