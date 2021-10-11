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11 жовтня 2021, 10:25 5

Справу про вбивство Шеремета можуть відправити на новий розгляд – МВС

11 жовтня 2021, 10:25 5
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Фото з відкритих джерел
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Справу про вбивство журналіста Павла Шеремета можуть відправити на новий розгляд

Про це сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін у інтерв'ю РБК-Україна, передає RegioNews.

За його словами, на сьогоднішній момент справа дійсно за судом.

Відповідно, залежно від результату, будуть застосовані механізми, передбачені КПК. Або мова йде про визначення заходів покарання і його відбування, або про виправдувальний вирок і початок тих чи інших цивільно-правових позовів, спрямованих на компенсацію збитку, - заявив Єнін.

Він також повідомив, що Кримінально-процесуальний кодекс України передбачає можливість прийняття того чи іншого рішення як судом першої інстанції, другої або Верховним судом.

У тому числі і відправити справу на новий розгляд, - додав він.

Як відомо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини. Він їхав на ранковий радіоефір своєї програми. До грудня 2019 року у слідства не було жодного офіційного підозрюваного. При цьому розслідування вбивства Шеремета високопосадовці публічно називали "справою честі".

Як повідомлялося, 27 вересня у справі Шеремета суд дозволив зняти електронний браслет з Антоненка.

20 липня активісти пікетували МВС у п'яту річницю загибелі Павла Шеремета.

Справа Шеремета Павло Шеремет МВС Євген Єнін суд

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