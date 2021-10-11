Суд отстранил подозреваемого во взяточничестве члена комиссии по азартным играм от должности
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отстранила от занимаемой должности члена комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Евгения Гетьмана, которого подозревают в получении 90 тыс. долл. взятки
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает RegioNews.
11 октября 2021 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и отстранила от занимаемой должности члена комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), подозреваемого в получении 90 тыс. долл. неправомерной выгоды, — говорится в сообщении.
Отмечается, что срок отстранения определен в пределах срока досудебного расследования.
Как сообщалось, 15 сентября подозреваемого во взятке члена комиссии по азартным играм антикоррупционный суд оставил в должности.
Напомним, 20 августа и. о. председателя комиссии по регулированию азарных игр "погорел" на взятке в 90 тысяч долларов.
Впоследствии задержанного на взятке в 90 тыс. долларов руководителя комиссии по регулированию азарных игр отправили под арест.