Підозрюваного в хабарі члена Комісії з азартних ігор антикорупційний суд залишив на посаді

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ВАКС залишив на посаді члена Комісії з азартних ігор Гетьмана

Про це повідомила речниця САП Ольга Постолюк, передає RegioNews з посиланням на УНН .

Вищий антикорупційний суд залишив на посаді члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Євгена Гетьмана, якого підозрюють в отриманні хабаря за сприяння у наданні дозволів та ліцензій у сфері грального бізнесу..

Ми готуємо апеляційну скаргу на це рішення, — додала Постолюк.

Як повідомлялося, 20 серпня в.о. голови комісії з регулювання азарних ігор "погорів" на хабарі у 90 тисяч доларів.

Згодом затриманого на хабарі в 90 тис. доларів керівника комісії з регулювання азарних ігор відправили під арешт.

Пізніше Вищий антикорсуд відправив під варту з заставою у 5 мільйонів підозрюваного у хабарництві члена комісії з азартних ігор.