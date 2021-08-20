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20 серпня 2021, 21:36 4

В.о. голови комісії з регулювання азарних ігор "погорів" на хабарі у 90 тисяч доларів

20 серпня 2021, 21:36 4
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Фото з відкритих джерел
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Національне антикорупційне бюро затримало члена комісії з регулювання азартних ігор під час отримання хабаря у 90 тисяч доларів

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу САП

Зазначається, що посадовець вимагав кошти за сприяння у наданні дозволів та ліцензій у сфері грального бізнесу.

"У результаті проведених негласних слідчих (розшукових) дій, високопосадовець (який на момент вчинення злочину виконував обов’язки Голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей) був затриманий "на гарячому" при отриманні неправомірної вигоди в сумі 90 тисяч доларів США. Слідчі дії тривають з метою викриття інших учасників організованої злочинної групи", - зазначається у повідомленні

Нагадаємо, що нещодавно до держбюджету надійшов перший мільярд від грального бізнесу/

хабар НАБУ злочин затримання

 
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