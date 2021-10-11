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11 жовтня 2021, 15:33 14

На хабарі викрито посадовця однієї з дільниць оператора газорозподільної системи "Чернівцігаз"

11 жовтня 2021, 15:33 14
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Фото СБУ
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Служба безпеки України викрила на хабарі посадовця однієї з дільниць оператора газорозподільної системи "Чернівцігаз"

Про це повідомляє управління СБУ в Чернівецькій області, передає RegioNews.

Співробітники спецслужби з’ясували, що напередодні опалювального сезону правопорушник вимагав та одержав від місцевого мешканця хабаря. Мова йшла про 16 тис грн за погодження проєктної документації й технічних умов системи газопостачання будинковолодіння.

Під час санкціонованих обшуків у службовому кабінеті та за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили частину суми неправомірної вигоди, а також відповідні документи та записи, які вказують на протиправні дії фігуранта, - повідомила речниця обласного управління СБУ Леся Федоренко.

Правопорушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Як повідомлялося, 7 жовтня на хабарі затриманий чиновник КМДА.

Раніше, 5 жовтня на Закарпатті місцевий депутат попався на хабарі.

1 жовтня на Буковині на хабарі затримали голову ради профспілок.

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