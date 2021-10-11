На хабарі викрито посадовця однієї з дільниць оператора газорозподільної системи "Чернівцігаз"
Служба безпеки України викрила на хабарі посадовця однієї з дільниць оператора газорозподільної системи "Чернівцігаз"
Про це повідомляє управління СБУ в Чернівецькій області, передає RegioNews.
Співробітники спецслужби з’ясували, що напередодні опалювального сезону правопорушник вимагав та одержав від місцевого мешканця хабаря. Мова йшла про 16 тис грн за погодження проєктної документації й технічних умов системи газопостачання будинковолодіння.
Під час санкціонованих обшуків у службовому кабінеті та за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили частину суми неправомірної вигоди, а також відповідні документи та записи, які вказують на протиправні дії фігуранта, - повідомила речниця обласного управління СБУ Леся Федоренко.
Правопорушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.
Як повідомлялося, 7 жовтня на хабарі затриманий чиновник КМДА.