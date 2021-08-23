Вищий антикорсуд відправив під варту з заставою у 5 мільйонів підозрюваного у хабарництві члена комісії з азартних ігор

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Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід членові Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави у розмірі 5 000 658 грн та носінням електронного браслету

.Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook ВАКС

"Слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід затриманому напередодні членові Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 5 000 658 грн із вимогою носити електронний засіб контролю”, - йдеться у повідомленні.

За умови внесення застави на підозрюваного буде покладено низку процесуальних обов’язків: прибувати за вимогою до детектива, прокурора, суду; не залишати місце проживання без дозволу детектива, прокурора або суду; інформувати детектива, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи.

Також підозрюваний у випадку внесення застави буде зобов'язаний здати на зберігання до відповідних органів держвлади паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд із України та в’їзд до України; утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами.

Строк дії запобіжного заходу визначений до 18 жовтня 2021 року включно.

Нагадаємо, що детективи Національного антикорупційного бюро України викрили члена комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на отриманні 90 тис. доларів хабара.