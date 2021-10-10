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10 жовтня 2021, 14:55 53

На Буковині житель Рівненщини підірвався на снаряді минулих війн

10 жовтня 2021, 14:55 53
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Фото Нацполіції
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Житель Рівного під час пошуків історичних цінностей у лісі на Буковині натрапив на артилерійський снаряд минулих війн і підірвався на ньому

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області, передає RegioNews.

Вчора, 9 жовтня, до поліції надійшло повідомлення від 48-річного жителя міста Рівного про те, що в лісі, неподалік села Добринівці, знайомий загинув від вибуху невідомого предмету.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції. Попередньо правоохоронці встановили, що 53-річний житель Рівного під час пошуків історичних цінностей натрапив на артилерійський снаряд минулих війн і підірвався на ньому, - йдеться в повідомленні.

За цим фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) з відміткою "Нещасний випадок" Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Як повідомлялося, 22 вересня на території Запорізького медуніверситету стався вибух.

Раніше, 9 серпня, через вибух гранати в Кривому Розі постраждали троє поліцейських.

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