На Буковине житель Ровенщины подорвался на снаряде прошлых войн

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Житель Ровно во время поисков исторических ценностей в лесу на Буковине наткнулся на артиллерийский снаряд прошлых войн и подорвался на нем

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области, передает RegioNews.

Вчера, 9 октября, в полицию поступило сообщение от 48-летнего жителя города Ровно о том, что в лесу, неподалеку от села Добрыновцы, знакомый погиб от взрыва неизвестного предмета.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа отделения полиции № 3 (г. Заставна) Черновицкого районного управления полиции. Предварительно правоохранители установили, что 53-летний житель Ровно во время поисков исторических ценностей наткнулся на артиллерийский снаряд прошлых войн и подорвался на нем, - говорится в сообщении.

По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) с отметкой "Несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось, 22 сентября на территории Запорожского медуниверситета произошел взрыв.