На території Запорізького медуніверситету стався вибух
У Запоріжжі сьогодні, 22 вересня, пролунав вибух на території Державного медичного університету
За даними поліції, інцидент стався під час очищення каналізації, пише RegioNews з посиланням на місцеве видання "Перший Запорізький".
Як розповіли правоохоронці, під час робіт з очищення каналізації стався вибух балона з киснем. В результаті вибуху ніхто не постраждав.
Наразі на місці події працюють правоохоронці. Вони проводять огляд спецтранспорту та самого місця вибуху, опитують свідків та вилучають записи з камер відеоспостереження.
Нагадаємо, напередодні у Приморську Запорізької області власник двоповерхового будинку підірвав його, намагавшись піти з життя.
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