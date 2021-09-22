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22 вересня 2021, 16:45 814

На території Запорізького медуніверситету стався вибух

22 вересня 2021, 16:45 814
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Фото з відкритих джерел
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У Запоріжжі сьогодні, 22 вересня, пролунав вибух на території Державного медичного університету

За даними поліції, інцидент стався під час очищення каналізації, пише RegioNews з посиланням на місцеве видання "Перший Запорізький".

Як розповіли правоохоронці, під час робіт з очищення каналізації стався вибух балона з киснем. В результаті вибуху ніхто не постраждав.

Наразі на місці події працюють правоохоронці. Вони проводять огляд спецтранспорту та самого місця вибуху, опитують свідків та вилучають записи з камер відеоспостереження.

Нагадаємо, напередодні у Приморську Запорізької області власник двоповерхового будинку підірвав його, намагавшись піти з життя.

Запоріжжя вибух университет Україна поліція

 
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