На території Запорізького медуніверситету стався вибух

Фото з відкритих джерел

У Запоріжжі сьогодні, 22 вересня, пролунав вибух на території Державного медичного університету

За даними поліції, інцидент стався під час очищення каналізації, пише RegioNews з посиланням на місцеве видання "Перший Запорізький".

Як розповіли правоохоронці, під час робіт з очищення каналізації стався вибух балона з киснем. В результаті вибуху ніхто не постраждав.

Наразі на місці події працюють правоохоронці. Вони проводять огляд спецтранспорту та самого місця вибуху, опитують свідків та вилучають записи з камер відеоспостереження.

Нагадаємо, напередодні у Приморську Запорізької області власник двоповерхового будинку підірвав його, намагавшись піти з життя.