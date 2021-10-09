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09 жовтня 2021, 16:34 213

У кафе в центрі Дніпра відвідувач влаштував стрілянину

09 жовтня 2021, 16:34 213
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Фото: з відкритих джерел
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У Дніпрі 36-річний відвідувач кафе, що був напідпитку, влаштував конфлікт та почав стріляти у повітря. Подія сталася у закладі по вулиці Михайла Грушевського

Як передає RegioNews, про це повідомляє місцеве видання "Днепр Час".

Зазначається, що конфлікт влаштував 36-річний чоловік, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. У розпал конфлікту він витягнув пістолет і почав стріляти у повітря.

Очевидці події зателефонували до поліції та повідомили про неадекватну поведінку відвідувача. Правоохоронці вгамували чоловіка, в якого виявили пістолет із гумовими кулями. Пістолет виявився зареєстрованим.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Раніше повідомлялось, що у Броварах на Київщині між чоловіками стався конфлікт через таксі, який переріс у стрілянину. Порушено кримінальну справу.

стрілянина Дніпро пістолет кафе поліція

 
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