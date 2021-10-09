На Миколаївщині поліцейський під час відпочинку підстрелив знайомого

Фото: з відкритих джерел

У місті Вознесенськ Миколаївської області поліцейський поранив з вогнепальної зброї чоловіка. За розслідування події взялися співробітники Державного бюро розслідувань

Як передає RegioNews, про це повідомили в відділ комунікації ГУНП Миколаївської області.

За попередніми даними, напередодні чоловіки відпочивали разом, в якийсь момент поліцейський поранив товариша. Наразі потерпілий знаходиться в лікарні.

Зазначається, що 30-річного співробітника Вознесенського районного управління ГУНП відсторонили від виконання службових обов'язків, а зброю, з якої поліцейський вистрілив, вилучено.

На місці працюють співробітники Державного бюро розслідувань, які й будуть проводити розслідування даної справи.

Нагадаємо, що в результаті ДТП на Миколаєві 66-літній водій Mercedes і троє його пасажирів, у тому числі 15-літній підліток, загинули на місці. Ще семеро пасажирів мікроавтобуса віком від 29 до 47 років отримали тілесні ушкодження.