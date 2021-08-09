Через вибух гранати в Кривому Розі постраждали троє поліцейських

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У Кривому Розі троє поліцейських отримали тілесні ушкодження через вибух гранати на території комбінату. За фактом вибуху відкрили два кримінальні провадження

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

Внаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав 61-річний чоловік, який підірвав гранату, та троє поліцейських. Перехожі громадяни не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у помешканні чоловіка правоохоронці вилучили дві гранати "РГД-5" із запалами до них.

Слідчі відкрили два кримінальні провадження за:

ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів);

ч. 1 ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) ККУ.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялось, що від вибуху гранати у Кривому Розі постраждав чоловік. В результаті інциденту, який трапився на території комбінату, чоловіку відірвало ногу - його госпіталізували до місцевої лікарні.