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08 жовтня 2021, 10:57 95

На Київщині горіла покинута будівля

08 жовтня 2021, 10:57 95
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Фото: пресцентр ДСНС
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Сьогодні, 8 жовтня у Шевченківському районі Києва спалахнула пожежа. Загоряння сталося в покинутій будівлі

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ДСНС.

"8 жовтня о 05:14 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Дмитрівській, 23, що у Шевченківському районі столиці", - йдеться в повідомленні.

Як інформують пожежники, по прибуттю на місце було встановлено, що горить одноповерхова будівля на орієнтовній площі 400 кв. м.

Так, о 06:13 пожежу було локалізовано та о 07:13 - ліквідовано.

Відомо, що на місці інциденту працювало 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 35 осіб особового складу.

Жертв та постраждалих немає. Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство.

Нагадаємо, днями у Харкові горів житловий будинок, що є пам'яткою архітектури.

пожежа поліція Київська область

 
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