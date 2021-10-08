На Київщині горіла покинута будівля
Сьогодні, 8 жовтня у Шевченківському районі Києва спалахнула пожежа. Загоряння сталося в покинутій будівлі
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ДСНС.
"8 жовтня о 05:14 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Дмитрівській, 23, що у Шевченківському районі столиці", - йдеться в повідомленні.
Як інформують пожежники, по прибуттю на місце було встановлено, що горить одноповерхова будівля на орієнтовній площі 400 кв. м.
Так, о 06:13 пожежу було локалізовано та о 07:13 - ліквідовано.
Відомо, що на місці інциденту працювало 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 35 осіб особового складу.
Жертв та постраждалих немає. Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство.
Нагадаємо, днями у Харкові горів житловий будинок, що є пам'яткою архітектури.