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10 жовтня 2021, 14:31 78

До "помаранчевої" зони епіднебезпеки віднесено вже 16 областей

10 жовтня 2021, 14:31 78
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Фото з відкритих джерел
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Станом на 10 жовтня вже 16 областей України відповідають показникам "помаранчевої" зони адаптивного карантину. За останню добу до списку додалися Волинська та Одеська область, але випала Рівненська

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Зокрема, "помаранчевій" зоні відповідають Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Львівська, Одеська, Сумська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

"Помаранчева" зона не містить додаткових обмежень і є сигналом про наближення регіону до "червоної" зони. Вона визначається автоматично, коли буде спостерігатися перевищення хоча б одного з наступних показників:

завантаженість в регіоні (області) ліжок з киснем більш ніж на 65%,

кількість тестувань ПЛР і на антиген протягом 7 днів на 100 тис. населення менше 300,

кількість госпіталізацій з коронавірусом або підозрою 7 днів на 100 тис. населення понад 60,

коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген більше 20%,

зростання кількості госпіталізацій за 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом більш ніж на 50%.

На "помаранчевому" рівні епідемічної небезпеки місцеві органи влади можуть вводити додаткові обмеження.

Як повідомлялося, Сумська область може наступного тижня опинитися в червоній зоні.

Також влада Львівщини не виключає, що область скоро перейде в "червону" зону карантину.

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