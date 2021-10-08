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08 жовтня 2021, 17:31 67

Сумська область може наступного тижня опинитися в червоній зоні

08 жовтня 2021, 17:31 67
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з відкритих джерел
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Сумська область наразі відповідає "червоній" зоні епідемічної небезпеки за трьома основними показниками поширення коронавірусної інфекції.

Про це пише RegioNews з посиланням на коментар "Суспільному" директора обласного лабораторного центру Володимир Збаразький в коментарі "Суспільному".

Збаразький розповів, що в Сумській області захворюваність на коронавірус постійно зростає, так само як і збільшується рівень госпіталізації пацієнтів. Якщо така негативна динаміка буде зберігатися протягом двох днів, то на третій регіон автоматично перейде не в "помаранчеву", а відразу в "червону" карантинну зону.

"Зараз, за ​​його словами, область за трьома показниками відповідає "червоній" зоні. Один показник - коефіцієнт виявлення хворих - тримається 4 дні. А два - по одному дню. Якщо далі така ситуація залишиться і поряд з цим з'явиться ще два, ми опинимося в червоній зоні. Перший показник - показник виявлення хворих. Другий - рівень госпіталізації пацієнтів - 63,7% (має бути не більше 60), третій - динаміка рівня госпіталізації - 57,4 (повинно бути не більше 50) ", - сказав Збаразький.

Нагадаємо, що в Україні за 7 жовтня виявили 16 362 нових хворих коронавірусом. Найбільша кількість нових хворих зафіксована в Одеській та Дніпропетровській областях

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