Львів посилює карантин: що заборонять

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У Львові з 18 жовтня посилюють карантин. Школи відправляють на дистанційне навчання та призупиняються планові операції

Про це у Телеграм каналі написав мер міста Андрій Садовий.

За його словами, згідно з рішенням комісії з надзвичайних ситуацій: з 18 жовтня школярі 5-11 класів, а також позашкілля та дозвілля переходять на тижневе дистанційне навчання. Після цього тиждень канікул.

Крім цього призупиняються планові госпіталізації та операції у лікарнях.

Також у Львові рекомендують обмежити розважальні масові заходи.

"Стосовно ринків, закладів харчування, магазинів та іншого бізнесу. Зараз комісія ще напрацьовує такі рекомендації. Нам важливо, щоб рішення було виваженими і не нашкодило людям. Наступне засідання комісії проведемо наступного тижня", - написав очільник Львова.

Нагадаємо, що на Харківщині через коронавірус канікули для школярів розпочнуться раніше