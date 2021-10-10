За добу в Україні понад 11 тис. нових випадків COVID-19
За 9 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 11344 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає RegioNews.
Із нововиявлених випадків - 1 149 у дітей, 122 - у медпрацівників.
Також за минулу добу: 3 712 особи госпіталізовано; летальних випадків – 162; 2 581 особа одужала.
За добу протестовано: методом ПЛР – 35 671 особа, методом ІФА – 5 434 особи, експрес-тестами – 26 287 осіб.
За весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 541 257 осіб; одужало – 2 290 427 осіб; летальних випадків – 58 493; проведено ПЛР-тестувань – 13 253 584.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1783), Одеській (1010), Дніпропетровській (838), Запорізькій (836) та Донецькій (819) областях, - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, учора в Одесі COVID-хворі утворили чергу в реанімацію.
Також учора в Україні другий день поспіль зафіксували пікову кількість нових COVID-хворих - майже 16 тисяч.