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10 жовтня 2021, 10:06 6

За добу в Україні понад 11 тис. нових випадків COVID-19

10 жовтня 2021, 10:06 6
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Фото з відкритих джерел
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За 9 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 11344 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає RegioNews.

Із нововиявлених випадків - 1 149 у дітей, 122 - у медпрацівників.

Також за минулу добу: 3 712 особи госпіталізовано; летальних випадків – 162; 2 581 особа одужала.

За добу протестовано: методом ПЛР – 35 671 особа, методом ІФА – 5 434 особи, експрес-тестами – 26 287 осіб.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 541 257 осіб; одужало – 2 290 427 осіб; летальних випадків – 58 493; проведено ПЛР-тестувань – 13 253 584.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1783), Одеській (1010), Дніпропетровській (838), Запорізькій (836) та Донецькій (819) областях, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, учора в Одесі COVID-хворі утворили чергу в реанімацію.

Також учора в Україні другий день поспіль зафіксували пікову кількість нових COVID-хворих - майже 16 тисяч.

коронавірус МОЗ COVID-19 захворюваність ПЛР-тест

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