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10 октября 2021, 14:31 80

К "оранжевой" зоне эпидопасности отнесены уже 16 областей

10 октября 2021, 14:31 80
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Фото из открытых источников
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По состоянию на 10 октября уже 16 областей Украины соответствуют показателям "оранжевой" зоны адаптивного карантина. За последние сутки к списку добавились Волынская и Одесская область, но выпала Ровенская

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство здравоохранения.

В частности, "оранжевой" зоне соответствуют Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Одесская, Сумская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

"Оранжевая" зона не содержит дополнительных ограничений и является сигналом о приближении региона к "красной" зоне. Она определяется автоматически, когда будет наблюдаться превышение хотя бы одного из следующих показателей:

загруженность в регионе (области) коек с кислородом более чем на 65%,

количество тестирований ПЦР и на антиген в течение 7 дней на 100 тыс. населения менее 300,

количество госпитализаций с коронавирусом или подозрением 7 дней на 100 тыс. населения более 60,

коэффициент выявленных случаев ПЦР или экспресс-тестов на антиген более 20%,

рост количества госпитализаций за 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом более чем на 50%.

На "оранжевом" уровне эпидемической опасности местные органы власти могут вводить дополнительные ограничения.

Как сообщалось, Сумская область может на следующей неделе оказаться в красной зоне.

Также власти Львовщины не исключают, что область скоро перейдет в "красную" зону карантина.

оранжевая зона COVID-19 Минздрав карантин заболеваемость

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