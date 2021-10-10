К "оранжевой" зоне эпидопасности отнесены уже 16 областей
По состоянию на 10 октября уже 16 областей Украины соответствуют показателям "оранжевой" зоны адаптивного карантина. За последние сутки к списку добавились Волынская и Одесская область, но выпала Ровенская
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство здравоохранения.
В частности, "оранжевой" зоне соответствуют Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Одесская, Сумская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.
"Оранжевая" зона не содержит дополнительных ограничений и является сигналом о приближении региона к "красной" зоне. Она определяется автоматически, когда будет наблюдаться превышение хотя бы одного из следующих показателей:
загруженность в регионе (области) коек с кислородом более чем на 65%,
количество тестирований ПЦР и на антиген в течение 7 дней на 100 тыс. населения менее 300,
количество госпитализаций с коронавирусом или подозрением 7 дней на 100 тыс. населения более 60,
коэффициент выявленных случаев ПЦР или экспресс-тестов на антиген более 20%,
рост количества госпитализаций за 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом более чем на 50%.
На "оранжевом" уровне эпидемической опасности местные органы власти могут вводить дополнительные ограничения.
Как сообщалось, Сумская область может на следующей неделе оказаться в красной зоне.