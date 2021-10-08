Влада Львівщини не виключає, що область скоро перейде в "червону" зону карантину

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Про це пише RegioNews з посиланням на директора Департаменту охорони здоров'я Ореста Чемеріса під час брифінгу.

Це може статися за умови, якщо епідситуація в регіоні продовжуватиме погіршуватися. Він зазначив, що зараз область перебуває в "жовтій" зоні карантину, проте ситуація з COVID-захворюваністю стрімко погіршується.

"Тенденції і динаміка, яку ми маємо, дає підстави говорити про те, що через сім-вісім днів ми маємо всі шанси опинитися в "червоній" зоні. Динаміка зараз негативна. Зараз ми говоримо про те, що все добре, але є об'єктивні показники, які дають підстави говорити про те, що найближчим часом ми все ж очікуємо посилення карантину", - розповів Чемерис.

Раніше повідомлялося, що в Україні знову збільшать кількість ліжок з киснем для хворих на COVID-19.