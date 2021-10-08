Суд щодо обрання запобіжного заходу Труханову оголосив перерву до понеділка
Вищий антикорупційний суд оголосив перерву до 11 жовтня в засіданні з розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу міському голові Одеси Геннадію Труханову
Таке рішення оголосила головуюча на засіданні суддя, передає RegioNews.
Оголошується перерва до понеділка, - сказала суддя.
Початок засідання запланували на 9 годину 11 жовтня.
Як повідомлялося, Труханов назвав вимогу застави в 120 мільйонів гривень знущанням.
Раніше стало відомо, що САП просить арештувати мера Одеси Труханова із заставою понад 100 мільйонів.
Нагадаємо, 6 жовтня меру Одеси Труханову оголосили підозру у причетності до низки злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі.
Окрім мера Труханова, підозри отримали ще 15 осіб.
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