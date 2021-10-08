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08 жовтня 2021, 19:54 11

Суд щодо обрання запобіжного заходу Труханову оголосив перерву до понеділка

08 жовтня 2021, 19:54 11
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Фото з відкритих джерел
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Вищий антикорупційний суд оголосив перерву до 11 жовтня в засіданні з розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу міському голові Одеси Геннадію Труханову

Таке рішення оголосила головуюча на засіданні суддя, передає RegioNews.

Оголошується перерва до понеділка, - сказала суддя.

Початок засідання запланували на 9 годину 11 жовтня.

Як повідомлялося, Труханов назвав вимогу застави в 120 мільйонів гривень знущанням.

Раніше стало відомо, що САП просить арештувати мера Одеси Труханова із заставою понад 100 мільйонів.

Нагадаємо, 6 жовтня меру Одеси Труханову оголосили підозру у причетності до низки злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі.

Окрім мера Труханова, підозри отримали ще 15 осіб.

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