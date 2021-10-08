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08 октября 2021, 19:54 11

Суд по избранию меры пресечения Труханову объявил перерыв до понедельника

08 октября 2021, 19:54 11
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Фото из открытых источников
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Высший антикоррупционный суд объявил перерыв до 11 октября в заседании по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения городскому голове Одессы Геннадию Труханову

Такое решение объявила председательствующая на заседании судья, передает RegioNews.

Объявляется перерыв до понедельника, - сказала судья.

Начало заседания запланировали на 9 часов 11 октября.

Как сообщалось, Труханов назвал требование залога в 120 миллионов гривен издевательством.

Ранее стало известно, что САП просит арестовать мэра Одессы Труханова с залогом более 100 миллионов.

Напомним, 6 октября мэру Одессы Труханову объявили подозрение в причастности к ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе.

Кроме мэра Труханова, подозрения получили еще 15 человек.

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