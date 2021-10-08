Суд по избранию меры пресечения Труханову объявил перерыв до понедельника
Высший антикоррупционный суд объявил перерыв до 11 октября в заседании по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения городскому голове Одессы Геннадию Труханову
Такое решение объявила председательствующая на заседании судья, передает RegioNews.
Объявляется перерыв до понедельника, - сказала судья.
Начало заседания запланировали на 9 часов 11 октября.
Как сообщалось, Труханов назвал требование залога в 120 миллионов гривен издевательством.
Ранее стало известно, что САП просит арестовать мэра Одессы Труханова с залогом более 100 миллионов.
Напомним, 6 октября мэру Одессы Труханову объявили подозрение в причастности к ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе.
Кроме мэра Труханова, подозрения получили еще 15 человек.
Медведчук получил еще одно подозрение за государственную измену и финансирование терроризмаВсе новости »
08 октября 2021, 17:49Председатель Верховного Суда Данишевская уходит в отставку
08 октября 2021, 12:40Мэр Яремче попал в аварию, его госпитализировали
08 октября 2021, 11:46
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Взять на крючок. Кто и зачем вспомнил о земельных сделках Труханова и Галантерника
Прощание с Разумковым: как Зеленский ничего не выиграл и лишь развязал своему бывшему партнеру руки