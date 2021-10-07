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07 жовтня 2021, 10:04 212

Привласнення землі в Одесі: окрім мера Труханова, підозри отримали ще 15 осіб

07 жовтня 2021, 10:04 212
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Національне антикорупційне бюро України разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомили про підозру 16 особам у незаконному заволодінні активами територіальної громади Одеси та легалізації незаконно отриманих прибутків

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

10 із них є учасниками злочинної організації, решта - співучасники вчинення інших злочинів", - зазначили в бюро.

Зокрема, йдеться про таких осіб:

  • керівника злочинної організації:
  • Одеського міського голову
  • голову постійної Комісії з питань комунальної власності Одеської міської Ради (ОМР);
  • голову земельної комісії ОМР;
  • керівника Юридичного департаменту ОМР;
  • керівника департаменту комунальної власності ОМР;
  • заступника керівника департаменту комунальної власності ОМР;
  • трьох осіб, які виконували функції фінансового контролю, юридичного супроводу та координації дій між учасників злочинної організації.

Додатково зазначається, що вказані посади люди займали на момент вчинення злочину.

Крім них, про підозру повідомлено ще шести особам, яких учасники злочинної організації залучали до своїх дій. Серед них:

  • заступник Одеського міського голови,
  • колишній керівник одного з комунальних підприємств,
  • експрокурор Одеської області,
  • власники компанії-забудовниці та її топменеджери.

"Члени злочинної організації отримували від забудовника реальну ринкову вартість права забудови (в діапазоні 100-200 млн грн по кожній земельній ділянці) і за таку винагороду забезпечували такому забудовнику гарантування Одеською міською радою права на забудову ним земельної ділянки (суперфіцій) фактично задарма", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що меру Одеси Геннадію Труханову оголосили підозру. Його та ще чотирьох осіб підозрюють у причетності до низки злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі.

НАБУ САП розслідування земля Геннадій Труханов

 
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