Меру Одеси Труханову оголосили підозру

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Меру Одеси Геннадію Труханову оголосили підозру. Його та ще чотирьох осіб підозрюють у причетності до низки злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі

Про це у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, пише RegioNews.

За її словами, згідно з експертними висновками, збитки міському бюджету склали понад 533 млн грн і сума може змінюватись.

"Інформую суспільство про те, що підписала 5 підозр в рамках розслідування кримінального провадження силами детективів НАБУ та прокурора САП... Підозрюваними стали мер міста, низка міських посадовців і один відомий одесит, роль якого уважно вивчалась слідством, щоб ні в якому разі не помилитися і нічого не пропустити", - повідомила Венедіктова.

За її словами, правоохоронці проаналізували колосальний масив даних, отриманих в ході слідчих дій - це телефонні перемовини, дані з комп’ютерів, інформація, законно отримана з електронних поштових скриньок.

Генпрокурор заявила, що всі підозрювані (абсолютно не виключено, що кількість підозрюваних може збільшитись) були причетні до низки злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі.

"Реальне заволодіння землями фігуранти справи називали чомусь орендою, забувши про те, що підробка документів і використання службових повноважень з метою реалізації злочинного плану - кримінально карані діяння", - повідомила вона.

Нагадаємо, 14 квітня 2020 року Труханову повідомили про підозру у недостовірній інформації в декларації за 2017 рік. У серпні обвинувальний акт у справі мера Одеси Труханова направили до суду.