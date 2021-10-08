САП просить арештувати мера Одеси Труханова із заставою понад 100 мільйонів
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить заарештувати мера Одеси Геннадія Труханова на 60 діб із заставою 120 млн гривень. Наразі Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід голові Одеської міської ради.
Про це пише RegioNews з посиланням на коментар РБК-Україна речника САП Ольги Постолюк
"Утримання під вартою з альтернативою внесення 120 млн гривень застави", - повідомила Постолюк на запитання який запобіжний захід просить прокуратура.
Нагадаємо, що меру Одеси Геннадію Труханову оголосили підозру. Його та ще чотирьох осіб підозрюють у причетності до низки злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі.
Генпрокурорка Ірина Венедиктова заявила, що всі підозрювані (абсолютно не виключено, що кількість підозрюваних може збільшитись) були причетні до низки злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі.
"Реальне заволодіння землями фігуранти справи називали чомусь орендою, забувши про те, що підробка документів і використання службових повноважень з метою реалізації злочинного плану - кримінально карані діяння", - повідомила вона.