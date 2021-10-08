САП просить арештувати мера Одеси Труханова із заставою понад 100 мільйонів

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Про це пише RegioNews з посиланням на коментар РБК-Україна речника САП Ольги Постолюк

"Утримання під вартою з альтернативою внесення 120 млн гривень застави", - повідомила Постолюк на запитання який запобіжний захід просить прокуратура.

Нагадаємо, що меру Одеси Геннадію Труханову оголосили підозру. Його та ще чотирьох осіб підозрюють у причетності до низки злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі.

Генпрокурорка Ірина Венедиктова заявила, що всі підозрювані (абсолютно не виключено, що кількість підозрюваних може збільшитись) були причетні до низки злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі.

"Реальне заволодіння землями фігуранти справи називали чомусь орендою, забувши про те, що підробка документів і використання службових повноважень з метою реалізації злочинного плану - кримінально карані діяння", - повідомила вона.