Голова Верховного Суду Данішевська йде у відставку

Фото: сайт ВСУ

Про це пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

Вона скликає пленум на 22 жовтня для обрання нового голови суду. За її словами, вона не планує залишатися на посаді.

"Я не буду пропонувати свою кандидатуру...Значить, можемо шукати в наших рядах наступного голову Верховного Суду", - заявила вона.

Данішевська зазначила, що в кращих європейських традиціях вирішила заздалегідь ініціювати процес зміни голови суду. Крім того, вона підкреслила, що її кар'єра як судді також підходить до фіналу.

Раніше повідомлялося, що глава ВСУ Данішевська задекларувала 3,5 млн зарплати й чимало майна.