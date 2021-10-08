Труханов назвав вимогу застави в 120 мільйонів гривень знущанням
Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що застава у розмірі 120 мільйонів гривень необґрунтовано висока і назвав вимогу звинувачення знущанням
Про це він заявив під час підходу до преси у перерві між засіданнями у Вищому антикорупційному суді, де йому обирають запобіжний захід, передає RegioNews з посиланням на УНН.
У мене немає таких грошей. Прокурори заявляють, що я в минулому році купив собі квартиру, і це означає, що у мене є відповідні кошти... Де я візьму такі гроші. Це що — знущання наді мною? — обурився Труханов.
Крім того, мер вважає, що варіант утримання під вартою не має сенсу, так як за роки розглядів у судах він неодноразово мав можливість покинути Україну, однак, не скористався цим.
Які ризики, навіщо зараз просити про утримання під вартою? Я за 4,5 року не втік, — підсумував мер.
Як повідомлялося, САП просить арештувати мера Одеси Труханова із заставою понад 100 мільйонів.
Нагадаємо, 6 жовтня меру Одеси Труханову оголосили підозру у причетності до низки злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі.
Окрім мера Труханова, підозри отримали ще 15 осіб.