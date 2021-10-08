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08 жовтня 2021, 18:30 87

Труханов назвав вимогу застави в 120 мільйонів гривень знущанням

08 жовтня 2021, 18:30 87
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Фото з відкритих джерел
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Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що застава у розмірі 120 мільйонів гривень необґрунтовано висока і назвав вимогу звинувачення знущанням

Про це він заявив під час підходу до преси у перерві між засіданнями у Вищому антикорупційному суді, де йому обирають запобіжний захід, передає RegioNews з посиланням на УНН.

У мене немає таких грошей. Прокурори заявляють, що я в минулому році купив собі квартиру, і це означає, що у мене є відповідні кошти... Де я візьму такі гроші. Це що — знущання наді мною? — обурився Труханов.

Крім того, мер вважає, що варіант утримання під вартою не має сенсу, так як за роки розглядів у судах він неодноразово мав можливість покинути Україну, однак, не скористався цим.

Які ризики, навіщо зараз просити про утримання під вартою? Я за 4,5 року не втік, — підсумував мер.

Як повідомлялося, САП просить арештувати мера Одеси Труханова із заставою понад 100 мільйонів.

Нагадаємо, 6 жовтня меру Одеси Труханову оголосили підозру у причетності до низки злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі.

Окрім мера Труханова, підозри отримали ще 15 осіб.

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