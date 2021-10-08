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08 жовтня 2021, 18:51 5

До Дня захисників і захисниць вперше пройде парад на Луганщині

08 жовтня 2021, 18:51 5
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Фото з відкритих джерел
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14 жовтня у Луганській області вперше проведуть військовий парад до Дня захисників та захисниць України та з нагоди 30-річчя Збройних сил України

Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація, передає RegioNews.

14 жовтня до Дня захисників та захисниць України та з нагоди 30-річчя Збройних Сил України вперше у Луганській області буде проведений військовий парад. Репетиція параду відбудуться 9 жовтня у місті Сєвєродонецьк, - йдеться в повідомленні.

В ОДА додають, що в суботу 9 жовтня в Сєвєродонецьку з 07:00 до 12:00 буде обмежено рух транспорту по проспекту Гвардійський.

Як повідомлялося, до Дня незалежності в Києві пройшов Марш захисників України.

Того ж дня у Львові ветерани, бійці і волонтери пройшли Маршем нескорених.

Також Головнокомандувач ЗСУ назвав правдою "пісню про Путіна" на репетиції військового параду до Дня незалежності в Києві.

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