До Дня захисників і захисниць вперше пройде парад на Луганщині
14 жовтня у Луганській області вперше проведуть військовий парад до Дня захисників та захисниць України та з нагоди 30-річчя Збройних сил України
Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація, передає RegioNews.
14 жовтня до Дня захисників та захисниць України та з нагоди 30-річчя Збройних Сил України вперше у Луганській області буде проведений військовий парад. Репетиція параду відбудуться 9 жовтня у місті Сєвєродонецьк, - йдеться в повідомленні.
В ОДА додають, що в суботу 9 жовтня в Сєвєродонецьку з 07:00 до 12:00 буде обмежено рух транспорту по проспекту Гвардійський.
Як повідомлялося, до Дня незалежності в Києві пройшов Марш захисників України.
Того ж дня у Львові ветерани, бійці і волонтери пройшли Маршем нескорених.
Також Головнокомандувач ЗСУ назвав правдою "пісню про Путіна" на репетиції військового параду до Дня незалежності в Києві.
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