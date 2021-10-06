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06 жовтня 2021, 21:54 5

Зеленський призначив нового очільника Сватівської райдержадміністрації на Луганщині

06 жовтня 2021, 21:54 5
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з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський призначив Олега Сліпця на посаду голови Сватівської районної державної адміністрації Луганської області

Про це пише RegioNews з посиланням на розпорядження на сайті Глави держави

"Призначити Сліпця Олега Володимировича головою Сватівської районної державної адміністрації Луганської області", - йдеться у документі.

11 серпня Президент Володимир Зеленський звільнив Олега Клименчукова з посади голови Сватівської районної державної адміністрації Луганської області.

Нагадаємо, що наприкінці вересня Президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Денисовця з посади голови Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області

Зазначається, що посадовця звільнили згідно з поданою ним заявою.

Денисовець працював керівником Житомирської РДА з 17 лютого 2021 року.

У серпні Президент Володимир Зеленський провів кадрові ротації у двох райдержадміністраціях на Кіровоградщині Так, президент звільнив Віталія Пастушенка з посади голови Новоукраїнської районної державної адміністрації та призначив його головою Кропивницької РДА на Кіровоградщині.

президент РДА посада призначення Луганська область

 
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