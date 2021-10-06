Зеленський призначив нового очільника Сватівської райдержадміністрації на Луганщині
Президент Володимир Зеленський призначив Олега Сліпця на посаду голови Сватівської районної державної адміністрації Луганської області
Про це пише RegioNews з посиланням на розпорядження на сайті Глави держави
"Призначити Сліпця Олега Володимировича головою Сватівської районної державної адміністрації Луганської області", - йдеться у документі.
11 серпня Президент Володимир Зеленський звільнив Олега Клименчукова з посади голови Сватівської районної державної адміністрації Луганської області.
Нагадаємо, що наприкінці вересня Президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Денисовця з посади голови Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області
Зазначається, що посадовця звільнили згідно з поданою ним заявою.
Денисовець працював керівником Житомирської РДА з 17 лютого 2021 року.
У серпні Президент Володимир Зеленський провів кадрові ротації у двох райдержадміністраціях на Кіровоградщині Так, президент звільнив Віталія Пастушенка з посади голови Новоукраїнської районної державної адміністрації та призначив його головою Кропивницької РДА на Кіровоградщині.