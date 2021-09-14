В зоні ООС пройшли контрдиверсійні навчання СБУ

Фото: Сайт СБУ

Служба безпеки України провела контрдиверсійні навчання у районі проведення операції Об’єднаних сил - у Сватовому на Луганській області

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

За легендою диверсанти вчинили терористичний акт на залізничному вокзалі, підірвавши два вибухових пристрої. Два інші вибухи правоохоронцям вдалося запобігти, завчасно виявивши місця закладення вибухівки.

Перехожих із прилеглої до залізничного вокзалу території оперативно евакуювали.

Тренування відбувалися в умовах, максимально наближених до реальних.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 14 по 16 вересня Координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні СБУ у місті Києві та Київській області проводитиме тактико-спеціальні навчання.