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08 октября 2021, 18:51 5

Ко Дню защитников и защитниц впервые пройдет парад на Луганщине

08 октября 2021, 18:51 5
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Фото из открытых источников
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14 октября в Луганской области впервые проведут военный парад ко Дню защитников и защитниц Украины и по случаю 30-летия Вооруженных сил Украины

Об этом сообщает Луганская областная государственная администрация, передает RegioNews.

14 октября ко Дню защитников и защитниц Украины и по случаю 30-летия Вооруженных Сил Украины впервые в Луганской области будет проведен военный парад. Репетиция парада состоится 9 октября в городе Северодонецк, - говорится в сообщении.

В ОГА добавляют, что в субботу 9 октября в Северодонецке с 07:00 до 12:00 будет ограничено движение транспорта по проспекту Гвардейский.

Как сообщалось, ко Дню Независимости в Киеве прошел Марш защитников Украины.

Того же дня во Львове ветераны, бойцы и волонтеры прошли Маршем непокоренных.

Также Главнокомандующий ВСУ назвал правдой "песню о Путине" на репетиции военного парада ко Дню Независимости в Киеве.

парад марш Луганская область Северодонецк ОГА защита

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