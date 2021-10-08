Ко Дню защитников и защитниц впервые пройдет парад на Луганщине
14 октября в Луганской области впервые проведут военный парад ко Дню защитников и защитниц Украины и по случаю 30-летия Вооруженных сил Украины
Об этом сообщает Луганская областная государственная администрация, передает RegioNews.
14 октября ко Дню защитников и защитниц Украины и по случаю 30-летия Вооруженных Сил Украины впервые в Луганской области будет проведен военный парад. Репетиция парада состоится 9 октября в городе Северодонецк, - говорится в сообщении.
В ОГА добавляют, что в субботу 9 октября в Северодонецке с 07:00 до 12:00 будет ограничено движение транспорта по проспекту Гвардейский.
Как сообщалось, ко Дню Независимости в Киеве прошел Марш защитников Украины.
Того же дня во Львове ветераны, бойцы и волонтеры прошли Маршем непокоренных.
Также Главнокомандующий ВСУ назвал правдой "песню о Путине" на репетиции военного парада ко Дню Независимости в Киеве.
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