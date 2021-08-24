10:21  24 серпня
В Україні зафіксовано майже сім сотень нових випадків COVID-19 за добу
13:24  24 серпня
Україна відкрила поблизу Чорнобильської АЕС власне сховище ядерних відходів
10:07  24 серпня
Доба в ООС: чотири обстріли, один боєць загинув
UA | RU
UA | RU
24 серпня 2021, 16:08 4

У Києві триває Марш захисників України

24 серпня 2021, 16:08 4
Читайте также на русском языке
Фото Громадське
Читайте также
на русском языке

У Києві проходить Марш захисників України. Учасники ходи рухаються від парку Шевченка у бік Майдану Незалежності

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Участь у Марші беруть тисячі людей. Раніше організатори заявляли про те, що в марші можуть взяти участь близько 30 тисяч осіб.

Колону очолюють родини загиблих учасників російсько-української війни. За ними рухаються родини героїв Небесної Сотні та поранені учасники Революції Гідності, родини полонених і зниклих безвісти учасників російсько-української війни та поранені учасники російсько-української війни. Згідно з маршрутом, вони пройдуть бульваром Шевченка до Бессарабської площі, а потім підуть Хрещатиком до Майдану Незалежності.

За попередньою інформацією, марш планують завершити о 18:00 на Михайлівській площі біля Стіни пам'яті загиблим захисникам України під час збройної російської агресії.

Також у колоні - військові медики та капелани, ветерани у так званих коробках, порядок яких у колоні визначався за територіальним принципом.

Ветерани з Києва ідуть у першій такій "коробці”, за ними - "коробки” ветеранів з інших областей.

Наступними крокують "коробки” різних військових підрозділів, бригад і батальйонів. Також сформовані у колони окремі групи осіб з деяких громадських організацій, крокують також волонтери.

Учасники ходи несуть портрети своїх рідних, котрі загинули на сході України. Багато людей у вишиванках, в руках — державні стяги, кримськотатарські прапори.

Лунають патріотичні пісні.

Вздовж всього руху колони люди аплодують учасникам ходи.

Марш проходить без політичних гасел.

Правопорядок охороняють численні поліцейські. Чергують "швидкі”.

Як повідомлялося, Зеленський виступив з урочистою промовою і вручив нагороди до Дня незалежності.

Також у військово-морському параді в Одесі взяли участь два десятки бойових кораблів, катерів і суден.

Київ ветерани День незалежності марш

Над Києвом на дроні підняли величезний прапор
23 серпня 2021, 12:43
Для участі у військово-морському параді з нагоди Дня Незалежності України в Одесу прямує корабель країни НАТО
22 серпня 2021, 18:58
Перед Радою вперше відкрили стенд із прапором Незалежності
20 серпня 2021, 13:49
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram