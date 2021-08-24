У Києві триває Марш захисників України

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У Києві проходить Марш захисників України. Учасники ходи рухаються від парку Шевченка у бік Майдану Незалежності

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Участь у Марші беруть тисячі людей. Раніше організатори заявляли про те, що в марші можуть взяти участь близько 30 тисяч осіб.

Колону очолюють родини загиблих учасників російсько-української війни. За ними рухаються родини героїв Небесної Сотні та поранені учасники Революції Гідності, родини полонених і зниклих безвісти учасників російсько-української війни та поранені учасники російсько-української війни. Згідно з маршрутом, вони пройдуть бульваром Шевченка до Бессарабської площі, а потім підуть Хрещатиком до Майдану Незалежності.

За попередньою інформацією, марш планують завершити о 18:00 на Михайлівській площі біля Стіни пам'яті загиблим захисникам України під час збройної російської агресії.

Також у колоні - військові медики та капелани, ветерани у так званих коробках, порядок яких у колоні визначався за територіальним принципом.

Ветерани з Києва ідуть у першій такій "коробці”, за ними - "коробки” ветеранів з інших областей.

Наступними крокують "коробки” різних військових підрозділів, бригад і батальйонів. Також сформовані у колони окремі групи осіб з деяких громадських організацій, крокують також волонтери.

Учасники ходи несуть портрети своїх рідних, котрі загинули на сході України. Багато людей у вишиванках, в руках — державні стяги, кримськотатарські прапори.

Лунають патріотичні пісні.

Вздовж всього руху колони люди аплодують учасникам ходи.

Марш проходить без політичних гасел.

Правопорядок охороняють численні поліцейські. Чергують "швидкі”.

Як повідомлялося, Зеленський виступив з урочистою промовою і вручив нагороди до Дня незалежності.