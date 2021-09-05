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05 вересня 2021, 11:49 796

Головнокомандувач ЗСУ назвав правдою "пісню про Путіна" на репетиції параду

05 вересня 2021, 11:49 796
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Фото з відкритих джерел
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Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний назвав правдивою пісню-кричалку "Путін — х***о", яку на репетиції військового параду на Хрещатику вигукували військові

Як передає RegioNews, про це Залужний сказав в інтерв’ю Яніні Соколовій.

Скажімо так: з одного боку, я сам батько двох дітей і мені не хотілося б, щоб це відбивалося в такому колі загалом. Це з етичної точки зору, тобто моралі, щодо дітей і жінок. Але, власне, вони сказали від душі, вони сказали правду. Честь їм і хвала, — сказав Залужний.

Також головнокомандувач сказав, що не проти проїхатися на танку Красною площею і Арбатом.

Але акуратно, бо це пам’ятник, — уточнив він.

Як відомо, українські військові на двох репетиціях параду до Дня Незалежності заспівали відому фанатську кричалку про президента РФ Володимира Путіна.

Як повідомлялося, Зеленський знову заговорив про прямі перемовини з Путіним.

Тим часом Українська делегація в ТКГ заявляє, що країна-агресор свідомо блокує обмін полоненими.

Також за інформацією Міноборони, на Донбасі ворожі війська посилюють бойову підготовку.

Володимир Путін Валерій Залужний ЗСУ Інтерв'ю головнокомандувач ЗСУ

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