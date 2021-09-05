Головнокомандувач ЗСУ назвав правдою "пісню про Путіна" на репетиції параду
Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний назвав правдивою пісню-кричалку "Путін — х***о", яку на репетиції військового параду на Хрещатику вигукували військові
Як передає RegioNews, про це Залужний сказав в інтерв’ю Яніні Соколовій.
Скажімо так: з одного боку, я сам батько двох дітей і мені не хотілося б, щоб це відбивалося в такому колі загалом. Це з етичної точки зору, тобто моралі, щодо дітей і жінок. Але, власне, вони сказали від душі, вони сказали правду. Честь їм і хвала, — сказав Залужний.
Також головнокомандувач сказав, що не проти проїхатися на танку Красною площею і Арбатом.
Але акуратно, бо це пам’ятник, — уточнив він.
Як відомо, українські військові на двох репетиціях параду до Дня Незалежності заспівали відому фанатську кричалку про президента РФ Володимира Путіна.
Як повідомлялося, Зеленський знову заговорив про прямі перемовини з Путіним.