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24 серпня 2021, 18:29 242

У Львові ветерани, бійці і волонтери пройшли Маршем нескорених

24 серпня 2021, 18:29 242
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Фото Радіо Свобода
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Кілька сотень осіб – ветеранів, бійців та волонтерів - пройшли сьогодні вулицями Львова Маршем Нескорених

Про це пвідомляє RegioNews з посиланням на видання "Вголос"

Ініціатива маршу належить старшому лейтенантові Збройних сил України Артурові Киреєву, який зазнав важкого поранення під час мінометного обстрілу у 2015 році. Марш Нескорених проходить у Львові вже третій рік.

Попри те, що Артур зараз пересувається на візку, він зміг зорганізувати та очолити цей марш.

Львів’яни сформували колону коло входу до Личаківського цвинтаря, де сьогодні зранку вшанували пам'ять бійців, які полягли у російсько-українській війни з 2014 року.

А потім рушили до військово-медичного клінічного центру Західного регіону, де подякували пораненим бійцям, які зараз лікуються у госпіталі. Минулого року, на жаль, через карантинні заходи, учасникам маршу не дозволили зайти на територію госпіталю.

Цього ж року тут відбулася невеличка концертна програма, яку підготували діти.

Бійці, які змогли вийти зі своїх палат на подвір’я, раділи гостям. Інші слухали через відчинені вікна.

Як повідомлялося, у Києві триває Марш захисників України.

Також у військово-морському параді в Одесі взяли участь два десятки бойових кораблів, катерів і суден.

Львів ветерани волонтери День незалежності марш

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