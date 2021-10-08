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08 жовтня 2021, 17:24 13

Школярі Вінниччини підуть на канікули на тиждень раніше, але не через пандемію

08 жовтня 2021, 17:24 13
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У вінницьких школах осінні канікули розпочнуться на тиждень раніше — 18 жовтня, щоб "не розривати вихідні"

Про це повідомляється у матеріалі видання Вінниця.info, передає RegioNews.

Як повідомила директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко, перенести дати осінніх канікул вирішили керівники шкіл, а їх пропозицію підтримали, щоб "не розривати вихідні".

Таким чином, школярі відпочиватимуть 11 днів — з 14 до 24 жовтня. Через те, що 14 жовтня є вихідним, у зв'язку з Днем захисників і захисниць України, а робочий день 15-го перенесли на 23 число.

Загалом, відповідно до рекомендацій МОН, у школах осінні канікули мають проходити з 25 по 31 жовтня.

Як повідомлялося, Львів посилює карантин: школи відправляють на дистанційне навчання та призупиняються планові операції.

Також на Харківщині через коронавірус канікули для школярів розпочнуться раніше.

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