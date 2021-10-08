Школьники Винницкой области уйдут на каникулы на неделю раньше, но не из-за пандемии

В винницких школах осенние каникулы начнутся на неделю раньше — 18 октября, чтобы "не разрывать выходные"

Об этом сообщается в материале издания Винница.info, передает RegioNews.

Как сообщила директор департамента образования Винницкого городского совета Оксана Яценко, перенести даты осенних каникул решили руководители школ, а их предложение поддержали, чтобы не разрывать выходные".

Таким образом, школьники будут отдыхать 11 дней — с 14 до 24 октября. Из-за того, что 14 октября является выходным, в связи с Днем защитников и защитниц Украины, а рабочий день 15-го перенесли на 23 число.

В целом, согласно рекомендациям МОН, в школах осенние каникулы должны проходить с 25 по 31 октября.

Как сообщалось, Львов усиливает карантин: школы отправляют на дистанционное обучение и приостанавливаются плановые операции.

Также на Харьковщине из-за коронавируса каникулы для школьников начнутся раньше.