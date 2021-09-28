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28 вересня 2021, 13:19 484

У МОН розповіли, як працюватимуть школи в "червоній" зоні

28 вересня 2021, 13:19 484
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Фото: з відкритих джерел
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У "червоній" зоні карантину навчальні заклади працюватимуть очно в умовах 100% вакцинації вчителів та іншого персоналу закладу

Про це розповіла заступник міністра освіти Віра Рогова, передає RegioNews.

Якщо регіон переходить в "червону" зону, то обов'язкова 100% вакцинація вчителів. Якщо такого показника немає, то навчальний заклад перейде на дистанційну освіту", - пояснила вона.

Для "помаранчевих" і "жовтих" зон у навчальних закладах має бути вакциновано 80% персоналу. Освітній процес в таких умовах триватиме в очному режимі для всіх категорій учнів.

Нагадаємо, раніше міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що за неможливості продовження очного навчального процесу через недостатню кількість вакцинованого персоналу, навчання має продовжуватися дистанційно.

школа освіта учителя діти Міністерство вакцинація

 
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